Какова статистика открытий и закрытий ФЛП?

За первое полугодие 2025 года в Украине появилось более 137 тысяч новых ФОПов, но 157 тысяч предпринимателей завершили свою деятельность, свидетельствуют данные Опендатабот, передает 24 Канал. Основными причинами эксперты называют новые налоги, сбои в реестрах и экономическую неопределенность.

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В частности, с января по июнь 2025 года в Украине зарегистрировано 137 200 новых физических лиц-предпринимателей. В то же время более 157 000 ФЛП закрылись – большинство из них прекратили деятельность в начале года, когда произошли сбои в реестрах и вступили в силу новые налоговые правила.

Какая динамика?

Пик наблюдался в конце 2024-го – в начале января 2025-го. Но с апреля по июнь ситуация частично выровнялась:

73 799 ФЛП открылись (это на 3% меньше, чем в прошлом году за этот же период);

51 830 закрылись (меньше на 27%, по сравнению с 2024 годом).

Интересно, что 22% предпринимателей, которые закрылись в этом году, зарегистрировались только в прошлом году, еще 15% – в 2023-м. То есть почти 40% ФЛП не продержались и 2 лет.

Что такое "ФОПы-однодневки"?

Отдельно фиксируют резкий рост так называемых "ФОПов-однодневок" – компаний, которые существовали менее двух недель. В первом полугодии 2025 таких было 5 323, тогда как в 2021 году – только 96.

Однако есть и позитив, например, в сферах образования, медицины, права и бухгалтерии бизнес чаще открывают, чем закрывают. Данные по этим сферам следующие:

в сфере образования – +2 541 ФЛП,

медицины – +1 203,

юриспруденции и учета – +975.

Самые активные области по открытию нового бизнеса:

Киев – 18,8 тысяч ФЛП,

Днепропетровская область – 13 тысяч 13 тысяч,

Львовщина – 10,4 тысяч,

Но лидерами и по количеству закрытых ФЛП стали:

Киев – 20,6 тысяч,

Днепропетровщина – 13,6 тысяч 13 6 тысяч,

Харьковщина – 13,13 6 тысячЮ

Еще один интересный факт: 61% новых ФОПов в 2025 году открыли женщины – это более 83,7 тысяч предпринимательниц.