Какова статистика открытий и закрытий ФЛП?
За первое полугодие 2025 года в Украине появилось более 137 тысяч новых ФОПов, но 157 тысяч предпринимателей завершили свою деятельность, свидетельствуют данные Опендатабот, передает 24 Канал. Основными причинами эксперты называют новые налоги, сбои в реестрах и экономическую неопределенность.
Смотрите также Кто из ФЛП может получить бронирование
В частности, с января по июнь 2025 года в Украине зарегистрировано 137 200 новых физических лиц-предпринимателей. В то же время более 157 000 ФЛП закрылись – большинство из них прекратили деятельность в начале года, когда произошли сбои в реестрах и вступили в силу новые налоговые правила.
Какая динамика?
Пик наблюдался в конце 2024-го – в начале января 2025-го. Но с апреля по июнь ситуация частично выровнялась:
- 73 799 ФЛП открылись (это на 3% меньше, чем в прошлом году за этот же период);
- 51 830 закрылись (меньше на 27%, по сравнению с 2024 годом).
Интересно, что 22% предпринимателей, которые закрылись в этом году, зарегистрировались только в прошлом году, еще 15% – в 2023-м. То есть почти 40% ФЛП не продержались и 2 лет.
Что такое "ФОПы-однодневки"?
Отдельно фиксируют резкий рост так называемых "ФОПов-однодневок" – компаний, которые существовали менее двух недель. В первом полугодии 2025 таких было 5 323, тогда как в 2021 году – только 96.
Однако есть и позитив, например, в сферах образования, медицины, права и бухгалтерии бизнес чаще открывают, чем закрывают. Данные по этим сферам следующие:
- в сфере образования – +2 541 ФЛП,
- медицины – +1 203,
- юриспруденции и учета – +975.
Самые активные области по открытию нового бизнеса:
- Киев – 18,8 тысяч ФЛП,
- Днепропетровская область – 13 тысяч 13 тысяч,
- Львовщина – 10,4 тысяч,
Но лидерами и по количеству закрытых ФЛП стали:
- Киев – 20,6 тысяч,
- Днепропетровщина – 13,6 тысяч 13 6 тысяч,
- Харьковщина – 13,13 6 тысячЮ
Еще один интересный факт: 61% новых ФОПов в 2025 году открыли женщины – это более 83,7 тысяч предпринимательниц.