Державні компанії приносять у бюджет менше грошей: чи до війни була інша ситуація

Держпідприємства приносять у дохід держави все менше грошей. Негативна тенденція триває вже кілька років.

Доходи від держпідприємств падають вже кілька років

Як свідчать дані Мінфіну, впродовж останніх років державні підприємства поповнюють бюджет країни все на менший відсоток. Зокрема, лише за останні 5 років частка держпідприємств та держбанків у бюджеті знизилася з 5 – 6% до 2 – 3%.

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У 2022 році держпідприємства та держбанки заплатили у бюджет 46,9 мільярда гривень. Це 2,6% від загального показника бюджету.

Попри загальне зростання номінальних доходів бюджету, дивіденди держпідприємств та держбанків у номінальному вираженні не демонстрували аналогічного тренду, і при цьому значно коливалися,

– повідомляється у звіті.

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Цікаво, що найбільше доходів у казну держави приносить "Приватбанк". Наприклад, дивіденди за 2022 рік у сумі 24,2 мільярда гривень – це аж 75,4% від усіх надходжень від державних бізнесів.

Мінфін сподівається, що у 2024 році з державних підприємств та банків вдасться отримати 66,1 мільярда гривень, що в 2,5 раза більше за показник цього року. Щоправда, тут ситуація знову залежатиме від "Приватбанку", зокрема, чи спише він непрацюючі кредити, які пов'язані з попередніми власниками.