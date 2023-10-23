Доходи від держпідприємств падають вже кілька років

Як свідчать дані Мінфіну, впродовж останніх років державні підприємства поповнюють бюджет країни все на менший відсоток. Зокрема, лише за останні 5 років частка держпідприємств та держбанків у бюджеті знизилася з 5 – 6% до 2 – 3%.

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У 2022 році держпідприємства та держбанки заплатили у бюджет 46,9 мільярда гривень. Це 2,6% від загального показника бюджету.

Попри загальне зростання номінальних доходів бюджету, дивіденди держпідприємств та держбанків у номінальному вираженні не демонстрували аналогічного тренду, і при цьому значно коливалися,

– повідомляється у звіті.

Розвивати бізнес легше, якщо під рукою власне авто, що відповідає вашому стилю життя. Так, бестселер Škoda Octavia – це баланс комфорту та функціональності. Нічого зайвого, тільки найкращі рішення, щоб полегшити щоденну бізнес-рутину. Матричні фари, бездротове підключення телефону, Front Assist та Cruise Control, тризонне кондиціювання та вибір режиму руху – це далеко не повний список “фішок”, які дозволять насолоджуватися кожною поїздкою.

Цікаво, що найбільше доходів у казну держави приносить "Приватбанк". Наприклад, дивіденди за 2022 рік у сумі 24,2 мільярда гривень – це аж 75,4% від усіх надходжень від державних бізнесів.

Мінфін сподівається, що у 2024 році з державних підприємств та банків вдасться отримати 66,1 мільярда гривень, що в 2,5 раза більше за показник цього року. Щоправда, тут ситуація знову залежатиме від "Приватбанку", зокрема, чи спише він непрацюючі кредити, які пов'язані з попередніми власниками.