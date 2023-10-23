Доходы от госпредприятий падают уже несколько лет

Как свидетельствуют данные Минфина, за последние годы государственные предприятия пополняют бюджет страны все на меньший процент. В частности, только за последние 5 лет доля госпредприятий и госбанков в бюджете снизилась с 5 – 6% до 2 – 3%.

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В 2022 году госпредприятия и госбанки заплатили в бюджет 46,9 миллиарда гривен. Это 2,6% от общего показателя бюджета.

Несмотря на общий рост номинальных доходов бюджета, дивиденды госпредприятий и госбанков в номинальном выражении не демонстрировали аналогичный тренд, и при этом значительно колебались,

– сообщается в отчете.

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Интересно, что больше доходов в казну государства приносит "Приватбанк". Например, дивиденды за 2022 год в сумме 24,2 миллиарда гривен – это 75,4% от всех поступлений от государственных бизнесов.

Минфин надеется, что в 2024 году из государственных предприятий и банков удастся получить 66,1 миллиарда гривен, что в 2,5 раза больше показателя этого года. Правда, здесь ситуация снова будет зависеть от "Приватбанка", в частности, спишет ли он неработающие кредиты, связанные с предыдущими собственниками.