Японія дала Україні гранти на 2,5 мільярда гривень: на які напрямки скерували ці гроші

Японія продовжує підтримувати Україну та виділяти кошти на критичні напрямки. Завдяки цьому партнерству вдасться закупити важливе обладнання.

Значна фінансова допомога

Японське агентство міжнародного співробітництва виділило Україні 2,55 мільярда гривень за Програмою екстренного відновлення. Сьогодні уряд ухвалив рішення про те, куди спрямувати ці гроші.

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Відповідна Грантова угода була підписана між Україною та Японією 19 лютого 2024 року. Програми екстреного відновлення є третьою фазою цієї угоди.

На що скерують кошти

Міністерство енергетики отримає 1,3 мільярда гривень на придбання обладнання для енергетичного обслуговування. Ще 782 мільйони спрямують до ДСНС та МВС, щоб вони придбали обладнання та конструкцій для гуманітарного розмінування.

Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури отримає решту 520 мільйонів гривень та придбає обладнання для транспортного сполучення.