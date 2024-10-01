В Україні націоналізували 6 компаній

Зокрема під націоналізацію потрапила власність росіянина Мірона Горіловського.

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Йдеться про шість українських компаній, що входять до промислового конгломерату "Група Поліпластик", частками в яких росіянин володів через підконтрольних осіб,

– написали в СБУ.

Наприклад група "Поліпластик" є одним з найбільших виробників полімерних труб та композитних полімерних матеріалів в Європі, але контролюється російськими олігархами.

За матеріалами слідства, російські компанії Горіловського постачають свою продукцію для потреб військових баз, заводів та окупаційних органів країни-агресора, зокрема у тимчасово захопленому Криму,

– додали у відомстві.

Зверніть увагу! Ці підприємства російського олігарха виробляють комплектуючі для стрілецької зброї збройних сил Росії. Відповідно, так фінансується війна в Україні.

Горіловський володів українськими "філіями" через третіх осіб та офшорні компанії.

Наразі судом прийнято рішення про стягнення корпоративних прав цих підприємств у власність України для забезпечення їхньої безперебійної роботи на користь нашої держави,

– пише Служба безпеки.

Нині досі триває розслідування для встановлення всіх фактів злочинної діяльності бенефіціарних власників російської корпорації.