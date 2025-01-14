Експорт IT-послуг падає: Україна може втратити до 75 тисяч IT-фахівців після війни

Після завершення війни Україна ризикує втратити значну кількість IT-спеціалістів. За оптимістичним прогнозом, країну можуть залишити близько 19 тисяч фахівців, тоді як за песимістичним — до 75 тисяч. Це може суттєво вплинути на економіку, зокрема, призвести до скорочення ВВП на 1,9%.

Скорочення експорту IT-послуг

Відтік спеціалістів стане черговим ударом для IT-галузі, яка вже демонструє негативну динаміку. Про це розповів СEO Львівського IT Кластера Степан Веселовський для NV, інформує 24 Канал. За його словами, тенденція на скорочення експорту IT-послуг триває вже 2 роки.

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У 2023 році галузь втратила 8,5% експорту, а прогнозоване падіння у 2024 році становитиме ще 5%. Таким чином, сумарний експорт за підсумками року може скласти 6,3 – 6,4 мільярда доларів.

Причини відтоку спеціалістів

Серед основних чинників, які вплинули на відтік спеціалістів, передусім – війна. Крім того, на глобальних ринках, українським фахівцям доводиться конкорувати з іноземними компаніями – часто східноєвропейськими, у яких немає таких ризиків.

Веселовський пояснив, що через війну фахівці не можуть вільно виїжджати за кордон. Працівників можуть у будь-який момент мобілізувати, інколи не давши часу на передачу справ колезі.

Зауважте. За таких умов підприємцям важко планувати роботу свого бізнесу. Ба більше, як підприємці, так і клієнти моніторять новини і розуміють ці ризики.

Ще один фактор, на думку Веселовського, – відсутність прогнозованості у діях влади.

Питання не у тому, що зросли податки, а у тому, як це відбулося. Нам, підприємцям та інвесторам через хаос, що утворився навколо цього закону, було доволі складно розібратися, яким чином це зростання відбудеться і коли,

– наголосив він.

Скільки IT-спеціалістів може виїхати

Веселовський озвучив наступні підрахунки:

при оптимістичному сценарії з України поїде 19 – 20 тисяч представників IT-індустрії. Це 8% всього людського капіталу української ІТ-галузі.

Це 8% всього людського капіталу української ІТ-галузі. у найгіршому випадку ця цифра може сягнути 74– 75 тисяч. Це третина галузі.

Важливо! Відтік кваліфікованих спеціалістів може призвести до зменшення IT-експорту на 4 – 6% у найближчі роки. Втрата таких доходів буде відчутною для економіки країни, враховуючи, що IT-галузь є однією з ключових сфер, які забезпечують стабільні валютні надходження.