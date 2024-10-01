"Нова пошта" тепер доступна в Австрії: якою буде вартість доставки у цій країні

1 жовтня 2024, 14:35
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Автор: Анастасія Зорик

Джерело:

Нова пошта

Відтепер у Австрії буде доступна кур'єрська доставка від "Нової пошти". Це уже 15 країна, де функціонує українська логістична компанія.

Як функціонуватиме "Нова пошта" у Австрії

Поки що у Австрії буде доступна виключно адресна доставка. Наприклад, по Відню посилки доставлятимуть саме кур'єри "Ново пошти".

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Водночас решта території Австрії буде обслуговуватись через компанію-партнера – GLS. Приблизні терміни доставки такі:

  • з України – від 5 днів;
  • по Австрії – від 1 дня;
  • до інших європейських країн – від 1 дня.

Кур'єр навіть може забрати ваше відправлення з будь-якої адреси в Австрії,
– йдеться у повідомленні "Нової пошти".

Які умови доставки "Нової пошти" у Австрії

"Нова пошта" може надсилати вантажі до 30 кг, за умови, що їхня вартість не перевищує 150 євро. Послуги доставки мають таку ціну:

  • доставити документи коштуватиме 700 гривень;
  • посилки до 2 кілограм – 800 гривень;
  • посилки до 10 кілограмів – 1 350 гривень;
  • посилки до 30 кілограмів – 2 600 гривень.