Як функціонуватиме "Нова пошта" у Австрії
Поки що у Австрії буде доступна виключно адресна доставка. Наприклад, по Відню посилки доставлятимуть саме кур'єри "Ново пошти".
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Водночас решта території Австрії буде обслуговуватись через компанію-партнера – GLS. Приблизні терміни доставки такі:
- з України – від 5 днів;
- по Австрії – від 1 дня;
- до інших європейських країн – від 1 дня.
Кур'єр навіть може забрати ваше відправлення з будь-якої адреси в Австрії,
– йдеться у повідомленні "Нової пошти".
Які умови доставки "Нової пошти" у Австрії
"Нова пошта" може надсилати вантажі до 30 кг, за умови, що їхня вартість не перевищує 150 євро. Послуги доставки мають таку ціну:
- доставити документи коштуватиме 700 гривень;
- посилки до 2 кілограм – 800 гривень;
- посилки до 10 кілограмів – 1 350 гривень;
- посилки до 30 кілограмів – 2 600 гривень.