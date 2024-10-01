Как будет функционировать "Новая почта" в Австрии
Пока в Австрии доступна исключительно адресная доставка. Например, по Вене посылки будут доставлять именно курьеры "Ново почты".
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В то же время остальная территория Австрии будет обслуживаться через компанию-партнера – GLS. Приблизительные сроки доставки следующие:
- из Украины – от 5 дней;
- по Австрии – от 1 дня;
- в другие европейские страны – от 1 дня.
Курьер даже может забрать ваше отправление с любого адреса в Австрии,
– говорится в сообщении "Новой почты".
Какие условия доставки "Новой почты" в Австрии
"Новая почта" может отправлять грузы до 30 кг, при условии, что их стоимость не превышает 150 евро. Услуги доставки имеют такую цену:
- доставить документы будет стоить 700 гривен;
- посылки до 2 килограмм – 800 гривен;
- посылки до 10 килограммов – 1 350 гривен;
- посылки до 30 килограммов – 2 600 гривен.