Как будет функционировать "Новая почта" в Австрии

Пока в Австрии доступна исключительно адресная доставка. Например, по Вене посылки будут доставлять именно курьеры "Ново почты".

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В то же время остальная территория Австрии будет обслуживаться через компанию-партнера – GLS. Приблизительные сроки доставки следующие:

из Украины – от 5 дней;

по Австрии – от 1 дня;

в другие европейские страны – от 1 дня.

Курьер даже может забрать ваше отправление с любого адреса в Австрии,

– говорится в сообщении "Новой почты".

Какие условия доставки "Новой почты" в Австрии

"Новая почта" может отправлять грузы до 30 кг, при условии, что их стоимость не превышает 150 евро. Услуги доставки имеют такую цену: