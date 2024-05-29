Знову десятки мільярдів: стало відомо, у скільки оцінили стартап Маска xAI

Компанії Ілона Маска xAI вдалося залучити кілька мільярдів фінансування. Після цього ціна компанії суттєво виросла.

Фінансові вливання позитивно відобразилися на оцінці xAI Ілона Маска. під час останнього раунду вдалося залучити 6 мільярдів доларів, а оцінка компанії склала 24 мільярди доларів.

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xAI готовий кинути виклик OpenAI, що подобається інвесторам. Перегони штучного інтелекту стають все більш запеклими, тому фінансовий ресурс – один із ключових факторів, які визначать переможця.

Маск заявляв, що xAI має місію "розуміти справжню природу Всесвіту". Про це він сказав, коли відкривав компанію минулого літа.

Старт нової справи – це постійний рух, безліч завдань та безперервна комунікація. Тому так важливо, щоб авто, в якому ви проводите вагому частину робочого дня, сприяло продуктивності. Розуміючи це, Škoda Octavia пропонує сучасні асистенти руху, підвищений рівень захисту, сучасну мультимедійну систему, бездротове підключення телефону та низку інших опцій, які розширюють звичні можливості С-класу. Цей автомобіль забезпечує впевненість як на дорозі, так і у бізнес-процесах.

xAI отримав підтримку представників DeepMind, Microsoft Corp. і Tesla Inc., академічних установ, наприклад, Університету Торонто. Маск пообіцяв, що найближчими тижнями потішить аудиторію кількома сюрпризами.

xAI випустив свою версію чату ChatGPT під назвою Grok. Зараз компанія працює над створенням суперкомп’ютера, який має вдосконалити наступну версію АІ.