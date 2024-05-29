Финансовые вливания положительно отразились на оценке xAI Илона Маска. во время последнего раунда удалось привлечь 6 миллиардов долларов, а оценка компании составила 24 миллиарда долларов.

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xAI готов бросить вызов OpenAI, что нравится инвесторам. Гонка искусственного интеллекта становится все более ожесточенной, поэтому финансовый ресурс – один из ключевых факторов, которые определят победителя.

Маск заявлял, что xAI имеет миссию "понимать истинную природу Вселенной". Об этом он сказал, когда открывал компанию прошлым летом.

Старт нової справи – це постійний рух, безліч завдань та безперервна комунікація. Тому так важливо, щоб авто, в якому ви проводите вагому частину робочого дня, сприяло продуктивності. Розуміючи це, Škoda Octavia пропонує сучасні асистенти руху, підвищений рівень захисту, сучасну мультимедійну систему, бездротове підключення телефону та низку інших опцій, які розширюють звичні можливості С-класу. Цей автомобіль забезпечує впевненість як на дорозі, так і у бізнес-процесах.

xAI получил поддержку представителей DeepMind, Microsoft Corp. и Tesla Inc., академических учреждений, например, Университета Торонто. Маск пообещал, что в ближайшие недели порадует аудиторию несколькими сюрпризами.

xAI выпустил свою версию чата ChatGPT под названием Grok. Сейчас компания работает над созданием суперкомпьютера, который должен усовершенствовать следующую версию ИИ.