Штучний інтелект скоро ліквідує 26 мільйонів робочих місць: компанії вже запустили процес

Розвиток штучного інтелекту неодмінно змінить звичний устрій життя. Найбільше адаптовуватися до нової реальності потрібно буде найманим працівникам.

Стрімкий розвиток штучного інтелекту, швидкість його роботи та зменшення вартості його створення та навчання спровокують великі зміни на ринку праці. Багато професій просто зникнуть, але це зовсім не означає, що мільйони людей опиняться на вулиці – їм просто доведеться змінити фах.

До теми Небезпечний помічник: Samsung заборонив працівникам звертатися до штучного інтелекту – причина

Чого очікувати від розвитку штучного інтелекту

У звіті Всесвітнього економічного форуму у Женеві йдеться про те, що штучний інтелект спровокує великі порушення ринку праці. Очікується, що вже у найближчі 5 років майже чверть усіх робочих місць зазнає трансформацій внаслідок ШІ, цифровізації, переходу на "зелену" енергетику та перерозподілу ланцюжків постачання товарів.

Штучний інтелект змінить ринок праці / Фото Pixabay

Разом з тим вплив технологій на ринок праці оцінюється як позитивний. Найбільшими рушійними силами нового зростання зайнятості повинні стати кібербезпека, аналітика великих даних та технології управління.

Також варто очікувати, що багато ролей, які передбачають спілкування, міркування та координацію, будуть виконувати додатки штучного інтелекту на кшталт ChatGPT.

Опитування великих компаній показало, що як мінімум 75% з них хочуть впродовж наступних 5 років активно впровадити штучний інтелект у роботу свого бізнесу. Це може призвести до скорочення 26 мільйонів робочих місць. Аналітики кажуть, що під найбільшою загрозою опиняться касири, клерки, працівники з введення даних та бухгалтери.

Разом з тим звіт каже, що штучний інтелект наразі менше загрожує перспективам праці, аніж вповільнення економічного зростання, дефіцит пропорції та інфляція.