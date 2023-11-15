Чверть українських ІТ-фахівців звільнили від початку війни: хто потрапляє під скорочення

На українському ринку ІТ відбулася велика кількість звільнень. Здебільшого фахівцям просто не пропонують новий контракт через брак проєктів.

Великі звільнення в українському ІТ

Як показало опитування, яке провели серед українських ІТ-фахівців, 25% спеціалістів втратили роботу впродовж останнього року. Частину звільнили, а з кимось не продовжили робочий договір.

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Ще 16% опитаних повідомили, що пішли з роботи або покинули проєкт з власної ініціативи. 8% спеціалістів відправляли на бенч (працівник не задіяний у проєкті, але отримує зарплату у частковому або повному обсязі) або в неоплачувану відпустку.

Компанії скорочують як досвідчених фахівців, так і тих, хто лише почав працювати. Найбільше під скорочення потрапили такі фахівці:

QA – 30%;

дизайнери – 28%;

розробники – 26%.

Правила гри у сучасному бізнес-світі стрімко змінюються. Сьогодні як ніколи важливо дбати про баланс роботи та відпочинку, щоб мати сили та натхнення підкорювати нові бізнес-вершини. І Škoda Karoq легко допоможе з цим. З понеділка по п’ятницю будь на зв’язку навіть в дорозі за допомогою бездротового підключення телефону. А у вихідні сміливо рушай з родиною на відкриття нових місць, завдяки Off-Road режиму. І це далеко не все…

Майже половина з тих, хто має досвід до трьох років, бояться втратити роботу найближчим часом. Що стосується тих, у кого досвід понад 5 років, то вони трішки впевненіші у своєму майбутньому, але 38% все одно хвилюються щодо можливої втрати роботи.

Понад половина фахівців вважають, що знайти нову роботу зараз вкрай складно. Що стосується тих, хто просто зараз перебуває у пошуках, то 34% розповіли, що готові погоджуватися на будь-яку зарплату, яка буде озвучена роботодавцем.