Великі звільнення в українському ІТ
Як показало опитування, яке провели серед українських ІТ-фахівців, 25% спеціалістів втратили роботу впродовж останнього року. Частину звільнили, а з кимось не продовжили робочий договір.
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Ще 16% опитаних повідомили, що пішли з роботи або покинули проєкт з власної ініціативи. 8% спеціалістів відправляли на бенч (працівник не задіяний у проєкті, але отримує зарплату у частковому або повному обсязі) або в неоплачувану відпустку.
Компанії скорочують як досвідчених фахівців, так і тих, хто лише почав працювати. Найбільше під скорочення потрапили такі фахівці:
- QA – 30%;
- дизайнери – 28%;
- розробники – 26%.
Майже половина з тих, хто має досвід до трьох років, бояться втратити роботу найближчим часом. Що стосується тих, у кого досвід понад 5 років, то вони трішки впевненіші у своєму майбутньому, але 38% все одно хвилюються щодо можливої втрати роботи.
Понад половина фахівців вважають, що знайти нову роботу зараз вкрай складно. Що стосується тих, хто просто зараз перебуває у пошуках, то 34% розповіли, що готові погоджуватися на будь-яку зарплату, яка буде озвучена роботодавцем.