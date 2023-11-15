Большие увольнения в украинском ИТ

Как показал опрос, проведенный среди украинских ИТ-специалистов, 25% специалистов потеряли работу в течение последнего года. Часть уволили, а с кем-то не продлили рабочий договор.

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Еще 16% опрошенных сообщили, что ушли с работы или покинули проект по собственной инициативе. 8% специалистов отправляли на бенч (работник не задействован в проекте, но получает зарплату в частичном или полном объеме) или в неоплачиваемый отпуск.

Компании сокращают как опытных специалистов, так и тех, кто только начал работать. Больше всего под сокращение попали следующие специалисты:

QA – 30%;

дизайнеры – 28%;

разработчики – 26%.

Правила гри у сучасному бізнес-світі стрімко змінюються. Сьогодні як ніколи важливо дбати про баланс роботи та відпочинку, щоб мати сили та натхнення підкорювати нові бізнес-вершини. І Škoda Karoq легко допоможе з цим. З понеділка по п’ятницю будь на зв’язку навіть в дорозі за допомогою бездротового підключення телефону. А у вихідні сміливо рушай з родиною на відкриття нових місць, завдяки Off-Road режиму. І це далеко не все…

Почти половина тех, кто имеет опыт до трех лет, боятся потерять работу в ближайшее время. Что касается тех, у кого опыт более 5 лет, то они немного увереннее в своем будущем, но 38% все равно волнуются по поводу возможной потери работы.

Более половины специалистов считают, что найти новую работу сейчас крайне сложно. Что касается тех, кто прямо сейчас находится в поисках, то 34% рассказали, что готовы соглашаться на любую зарплату, которая будет озвучена работодателем.