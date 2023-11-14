Дополнительные инвестиции в искусственный интеллект

Компания OpenAI, которая стала известна благодаря разработке чат-бота ChatGPT, хочет обратиться к своему крупнейшему инвестору – Microsoft. Цель – привлечь дополнительные средства для создания универсального искусственного интеллекта.

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По словам руководителя OpenAI Сэма Альтмана, компания хочет создать искусственный интеллект, у которого будет уровень человеческого. Он хочет развивать наиболее сложные модели ИИ и уже ведет переговоры об увеличении бюджетов как с Microsoft, так и другими инвесторами.

Microsoft в этом году уже инвестировала в OpenAI 10 миллиардов долларов, но Альтман хочет получить еще. У него есть для этого неплохие аргументы, ведь его компанию уже оценили в 29 миллиардов долларов.

Расходы на обучение искусственному интеллекту очень велики, и нам еще нужно пройти с технологией долгий путь,

– объяснил Альтман потребность в дополнительных инвестициях.

Розвивати бізнес легше, якщо під рукою власне авто, що відповідає вашому стилю життя. Так, бестселер Škoda Octavia – це баланс комфорту та функціональності. Нічого зайвого, тільки найкращі рішення, щоб полегшити щоденну бізнес-рутину. Матричні фари, бездротове підключення телефону, Front Assist та Cruise Control, тризонне кондиціювання та вибір режиму руху – це далеко не повний список “фішок”, які дозволять насолоджуватися кожною поїздкою.

Он также добавил, что 2023 был очень успешным для его компании, однако вдаваться в конкретные цифры не захотел. Альман также подчеркнул, что несмотря на безумные на первый взгляд инвестиции OpenAI остается убыточным из-за затрат на обучение искусственному интеллекту.

Кроме того, разработчики OpenAI работают над автономными искусственными интеллектами для бизнеса, которые будут осуществлять платежи, отправлять электронные письма и т.д. Это позволит компании более активно сотрудничать с бизнесом и увеличивать свои заработки.