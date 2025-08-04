YouTube у 2025 році залишається однією з найприбутковіших платформ для контент-авторів. А тому, питання, скільки саме можна заробити за 100 тисяч переглядів, цікавить багатьох.

Скільки отримують блогери на YouTube?

Доходи залежать від багатьох факторів, зокрема, тематики відео, країни, тривалості ролика, активності аудиторії та наявності реклами. 24 Канал спробував розповісти про орієнтовні суми заробітку.

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У 2025 році за 100 тисяч переглядів блогери отримують в середньому від 50 до 1000 доларів. Така велика різниця пояснюється вартістю за тисячу переглядів (CPM), яка може коливатися від 0,5 долара до 10 доларів і більше.

Зауважте. Після вирахування частки YouTube (45%) автору залишається від 55% до 60% доходу, залежно від партнерських умов.

Що впливає на дохід?

Тематика контенту

Бізнес, фінанси, технології, медицина – найдорожчі ніші. Там CPM може досягати 20 – 30 доларів. Наприклад, ролик про інвестиції з українськими субтитрами, орієнтований на США, може принести понад 1000 доларів за 100 тисяч переглядів.

Географія аудиторії

Перегляди з США, Канади, Німеччини, Великобританії оплачуються у рази дорожче, ніж з України, Індії чи Філіппін. Наприклад, для порівняння:

США – CPM 10–25 доларів

Україна – CPM 0,3–1,5 доларів

Мова контенту

Англомовні відео, навіть з українськими субтитрами, монетизуються значно краще. YouTube орієнтує рекламу за мовою контенту та країною глядача.

Тривалість відео

Ролики понад 8 хвилин дозволяють вставляти кілька рекламних блоків. Це суттєво підвищує загальний дохід.

Активність глядачів

Коментарі, лайки, підписки і тривалість перегляду позитивно впливають на показники монетизації.

Реальні приклади доходу у 2025-му

Lifestyle-блогер (контент українською, аудиторія 80% – країна): 100 тисяч переглядів – можуть принести орієнтовно 50–150 доларів.

Техно-оглядач з міжнародною аудиторією (контент англійською): 100 тисяч переглядів – орієнтовно 400–700 доларів.

Фінансовий експерт (відео англійською, аудиторія – США): 100 тисяч переглядів – близько 800–1200 доларів.

А як щодо YouTube Shorts?

Монетизація Shorts у 2025 році працює через нову систему RPM (Revenue per Mille), яка в середньому приносить 0,5–2 долари за 1000 переглядів, тобто 50–200 доларів за 100 тисяч переглядів. Водночас знову ж таки, ці дані сильно варіюються залежно від ринку й тематики відео.