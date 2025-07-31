Як підключити монетизацію YouTube Shorts?

Якщо ви знімаєте вертикальні відео тривалістю до 60 секунд і хочете монетизувати свій контент, 24 Канал підготував просту інструкцію, яка стане вам у нагоді.

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Перевірте, чи відповідає ваш канал вимогам

Щоб увімкнути монетизацію для Shorts, потрібно відповідати одному з двох критеріїв програми YouTube Partner Program (YPP):

1000 підписників + 4000 годин переглядів довгих відео за останні 12 місяців,

або

або 1000 підписників + 10 мільйонів переглядів Shorts за останні 90 днів.

Зауважте. Перевірити прогрес можна у творчій студії YouTube у розділі Монетизація.

Подайте заявку до YouTube Partner Program

Коли виконаєте одну з умов, з’явиться кнопка "Подати заявку". Далі:

Ознайомтесь з правилами монетизації (без порушень авторського права, без забороненого контенту).

Під’єднайте обліковий запис AdSense.

Дочекайтесь перевірки (зазвичай 1–3 тижні).

Увімкніть монетизацію для Shorts

Після прийняття в YPP ви автоматично зможете отримувати частку доходів із Shorts, які відповідають правилам:

У відео не повинно бути стороннього авторського контенту (музика, кліпи, фрагменти шоу).

Shorts мають бути оригінальними (ваше відео, ваш голос, ваша ідея).

Варто знати. YouTube самостійно розподіляє дохід між креаторами та музичними правовласниками, якщо ви використовуєте бібліотечну музику Shorts.

Як саме нараховується дохід?

Станом на 2025 рік монетизація Shorts працює за принципом, що всі доходи від реклами в Shorts-стрічці потрапляють у загальний фонд Shorts. Цей фонд розподіляється між креаторами залежно від кількості переглядів та участі в створенні популярного контенту.

Потім ваша частка коригується залежно від використаної музики та інших умов. Кожного місяця ви отримуєте звіт у YouTube Studio, де вказано, скільки Shorts принесли прибутку.

Чи є інші способи заробітку на Shorts?

Окрім реклами, YouTube пропонує додаткові джерела доходу:

Суперподяки (Super Thanks) – глядачі можуть донатити навіть на Shorts.

Партнерські програми та спонсорство.

Мерч та власні продукти (через вкладку "Магазин").