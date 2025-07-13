Скільки платять у TikTok у 2025 році за 1000 переглядів

TikTok платить від 0.02 до 1 долара за 1 000 переглядів — усе залежить від формату відео, програми монетизації та активності глядачів.

Скільки платять у TikTok?

Як це працює, що потрібно для участі й скільки реально заробити українським авторам, розповідає 24 Канал.

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Є дві основні програми монетизації:

Creator Fund (класична програма): залишається активною, але віддача доволі низька.

TikTok платить приблизно 0,02 – 0,04 долара за 1 000 переглядів, що відповідає 20 – 40 доларів за мільйон переглядів.

Creator Rewards Program (новіша, від 2024 року): більш вигідна та стабільна модель виплат.

Середній RPM (оплата за 1 000 переглядів) – 0,40 – 1,00 долара, або 400 – 1 000 доларів за мільйонів переглядів.

Що ще варто знати?

Ці показники часто "плавають" залежно від країн, формату відео (наприклад, довжина понад 60 секунд), часу перегляду, взаємодії тощо .

Для участі необхідно мати мінімум 10 000 підписників, 100 000 переглядів впродовж останніх 30 днів та бути повнолітнім, підтвердити акаунт як Creator/Pro-account.

Варто знати! За участю в Creator Rewards Program TikTok також звертає увагу на якість контенту, його оригінальність та утримання уваги глядача. Creator Rewards Program сьогодні є значно вигіднішою за Creator Fund – виплати в 10, а то й в 25 разів більше.



Реальні доходи залежатимуть від локального ринку, форматів відео (краще – довші, понад 1 хв), а також обсягу та якості залучення аудиторії.

Як заробляти у TikTok?

Авторам варто орієнтуватися на залучення глядача, адже висока взаємодія (лайки, коментарі, утримання) підвищує RPM. Наступна порада – створюйте контент від 60 секунд і більше, щоб підвищити релевантність у програмі.

Стежте за тим, аби були виконані вимоги: 10 000+ фоловерів та 100 000 переглядів за останні 30 днів.

А ще можна розглянути додаткові джерела монетизації – лайви, подарунки, афіліатки, брендові колаборації.