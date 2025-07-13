Сколько платят в TikTok?

Как это работает, что нужно для участия и сколько реально заработать украинским авторам, рассказывает 24 Канал.

Смотрите также Как зарабатывать на прямых эфирах в TikTok

Есть две основные программы монетизации:

Creator Fund (классическая программа): остается активной, но отдача довольно низкая.

TikTok платит примерно 0,02 – 0,04 доллара за 1 000 просмотров, что соответствует 20 – 40 долларов за миллион просмотров.

Creator Rewards Program (более новая, от 2024 года): более выгодная и стабильная модель выплат.

Средний RPM (оплата за 1 000 просмотров) – 0,40 – 1,00 доллара, или 400 – 1 000 долларов за миллионов просмотров.

Что еще стоит знать?

Эти показатели часто "плавают" в зависимости от стран, формата видео (например, длина более 60 секунд), времени просмотра, взаимодействия и т.д. .

Для участия необходимо иметь минимум 10 000 подписчиков, 100 000 просмотров в течение последних 30 дней и быть совершеннолетним, подтвердить аккаунт как Creator/Pro-account.

Стоит знать! При участии в Creator Rewards Program TikTok также обращает внимание на качество контента, его оригинальность и удержание внимания зрителя. Creator Rewards Program сегодня значительно выгоднее Creator Fund – выплаты в 10, а то и в 25 раз больше.



Реальные доходы будут зависеть от локального рынка, форматов видео (лучше – длиннее, более 1 мин), а также объема и качества привлечения аудитории.

Как зарабатывать в TikTok?

Авторам стоит ориентироваться на привлечение зрителя, ведь высокое взаимодействие (лайки, комментарии, удержания) повышает RPM. Следующий совет – создавайте контент от 60 секунд и более, чтобы повысить релевантность в программе.

Следите за тем, чтобы были выполнены требования: 10 000+ фолловеров и 100 000 просмотров за последние 30 дней.

А еще можно рассмотреть дополнительные источники монетизации – лайвы, подарки, аффилиатки, брендовые коллаборации.