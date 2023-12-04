Гральний бізнес в місяць платить в 10 разів більше податків, ніж раніше за рік: у чому причина
Джерело:телеграм Ярослава Железняка
У листопаді 2023 року гральний бізнес сплатив понад 2 мільярди гривень податків. Раніше таких показників не було навіть за підсумками року.
Збільшення податків від грального бізнесу
Як відомо, в Україні відбулася масштабна робота щодо виведення з "тіні" грального бізнесу. Багато гравців на цьому ринку втратили ліцензії, натомість ті, хто залишився, отримали чіткий сигнал – потрібно працювати чесно та сплачувати усі податки, як це роблять бізнесмени з інших секторів економіки.
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Як повідомив народний депутат Ярослав Железняк, це дало неабиякі плоди. Зокрема, лише у листопаді 2023 року гральний бізнес заплатив податків на 2,26 мільярда гривень.
Це вдесятеро більше, ніж за весь 2021 рік і втричі більше, ніж за весь 2022 рік,
– заявив Железняк.
Раніше також повідомлялося, що навіть ті оператори грального ринку, які отримали відповідний дозвіл та продовжують робот, ще винні для держави близько 7 мільярдів гривень податків. Як повідомив голова Комітету Верховної Ради з фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев, усі компанії зобов'язалися погасити свої борги перед державним бюджетом.