Збільшення податків від грального бізнесу

Як відомо, в Україні відбулася масштабна робота щодо виведення з "тіні" грального бізнесу. Багато гравців на цьому ринку втратили ліцензії, натомість ті, хто залишився, отримали чіткий сигнал – потрібно працювати чесно та сплачувати усі податки, як це роблять бізнесмени з інших секторів економіки.

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Як повідомив народний депутат Ярослав Железняк, це дало неабиякі плоди. Зокрема, лише у листопаді 2023 року гральний бізнес заплатив податків на 2,26 мільярда гривень.

Це вдесятеро більше, ніж за весь 2021 рік і втричі більше, ніж за весь 2022 рік,

– заявив Железняк.

Цікаво! Впродовж усього 2022 року в бюджет України від грального бізнесу надійшло 730,9 мільйона гривень податків.

Раніше також повідомлялося, що навіть ті оператори грального ринку, які отримали відповідний дозвіл та продовжують робот, ще винні для держави близько 7 мільярдів гривень податків. Як повідомив голова Комітету Верховної Ради з фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев, усі компанії зобов'язалися погасити свої борги перед державним бюджетом.