"Цього мало": скільки податків від грального бізнесу очікують депутати

Гральний бізнес після легалізації та перевірок почав платити значно більше податків. Однак показник ще не дотягує до того, який прогнозували у Верховній Раді.

Скільки податків зібрали з грального бізнесу

У першому півріччі 2024 року гральний бізнес заплатив 8,4 мільярда гривень податків. Це в рази більше за попередні показники.

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За словами нардепа Ярослава Железняка, у порівнянні з минулими роками ситуація виглядає наступним чином:

в 99 раз більше ніж за перші 6 місяців мирного 2021-го;

в 39 раз більше ніж за аналогічний період 2022-го;

3 рази більше, ніж минулого року.

Скільки податків від грального бізнесу чекають

Як повідомив Железняк, динаміка позитивна, однак показник ще далекий від очікуваного.

Але це досі мало. Нагадаю, ще рік тому оцінювали податки як мінімум у 20 мільярдів гривень за рік. Поки до 17-ти не дотягують,

– наголосив він.

Відтак, для виправдання очікувань за підсумками наступного півріччя гральний бізнес повинен заплатити ще більше податків.