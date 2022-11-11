"Податок на Google" задекларовано: скільки грошей отримає бюджет України від іноземних компаній

В Україні завершились терміни декларування з так званого "податку на Google" за третій квартал поточного року. За результатами звітності іноземних компаній, вони сплатять до держбюджету загалом майже 40 мільйонів доларів, або ж 1,5 мільярда гривень ПДВ.

Про це повідомив очільник Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев на своїй сторінці у телеграмі. При цьому, посадовець назвав ті іноземні компанії, які вже сплатили найбільше грошей.

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Скільки грошей держбюджету приносить "податок на Google"

Станом на 2 листопада Гетманцев заявляв, що впродовж 2022 року компанії-нерезиденти сплатили до бюджету загалом 53,4 мільйона доларів й 33,7 мільйона євро ПДВ. При цьому, найбільшими платниками були Apple, Netflix та Taxomo Checkout.

Проте, за інформацією посадовця, лідери за сумами сплати "податку на Google" за результатами третього кварталу 2022 року дещо змінились. Так, найбільші ПДВ сплатили такі іноземні компанії:

Google Commerce Limited;

Apple Distribution International Limited;

Google Ireland Limited.

"Податок на Google" – податок на додану вартість (ПДВ) за постачання компаніями-нерезидентами електронних послуг фізичним особам на митній території України, закон про який почав діяти 2 липня 2021 року.

До слова, Данило Гетманцев підсумував, що станом на зараз іноземні компанії впродовж 2022 року вже сплатили до державного бюджету України 4,129 мільярда гривень податку на додану вартість з операцій з постачання електронних послуг.