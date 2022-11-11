Об этом сообщил глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев на своей странице в телеграме. При этом чиновник назвал те иностранные компании, которые уже заплатили больше всего денег.

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Сколько денег госбюджету приносит "налог на Google"

По состоянию на 2 ноября Гетманцев заявлял, что в течение 2022 года компании-нерезиденты уплатили в бюджет в общей сложности 53,4 миллиона долларов и 33,7 миллиона евро НДС. При этом крупнейшими плательщиками были Apple, Netflix и Taxomo Checkout.

Однако, по информации чиновника, лидеры по суммам уплаты "налога на Google" по результатам третьего квартала 2022 несколько изменились. Так, наибольшие НДС уплатили следующие иностранные компании:

Google Commerce Limited;

Apple Distribution International Limited;

Google Ireland Limited.

Справка. "Налог на Google" – налог на добавленную стоимость (НДС) за предоставление компаниями-нерезидентами электронных услуг физическим лицам на таможенной территории Украины, закон о котором начал действовать 2 июля 2021 года.

К слову, Даниил Гетманцев подытожил, что по состоянию на сегодняшний день иностранные компании на протяжении 2022 года уже уплатили в государственный бюджет Украины 4,129 миллиарда гривен налога на добавленную стоимость с операций по поставке электронных услуг.

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