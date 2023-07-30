Кількість резидентів "ДіяCity" вже перевалила за 600

30 липня 2023, 14:07
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Джерело:

телеграм Михайла Федорова

Число резидентів "Дія.City" зростає. До системи приєднується як український, так і міжнародний бізнес.

"Дія.City" – це податкова та правова система для технологічного бізнесу, яку створило Мінцифри. Вона пропонує ІТ-компаніям вигідні умови сплати податків, інструменти захисту інвестицій та інтелектуальної власності.

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Держава гарантує збереження цих умов впродовж 25 років, тому бізнес та підприємці активно приєднуються до системи. 

Скільки резидентів "Дія.City" є вже зараз

Як повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, кількість резидентів системи "Дія.City" вже становить 600. Тут є як український, так і міжнародний бізнес. 

Новими учасниками стали: 

  • iGama – українська fintech-компанія, яка працювала з OLX, UAPAY, "Новою поштою", Visa та Mastercard;
  • SBRobotiks – один з перших в Україні виробників роботів для автоматизації логістики;
  • GIS Art – розробник продуктів для геоінформаційних систем, працює з США, Європою та Австралією;
  • Intellectsoft – американська компанія з офісом в Україні, яка створює софт для компаній зі списку Fortune 500;
  • Keenethics – розробник вебсайтів та мобільних застосунків. 

Технологічний бізнес закликають приєднуватися до системи та користуватися перевагами, які вона надає. 

 

Автор: Ярослав Сиваківський