"Дія.City" – це податкова та правова система для технологічного бізнесу, яку створило Мінцифри. Вона пропонує ІТ-компаніям вигідні умови сплати податків, інструменти захисту інвестицій та інтелектуальної власності.

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Держава гарантує збереження цих умов впродовж 25 років, тому бізнес та підприємці активно приєднуються до системи.

Скільки резидентів "Дія.City" є вже зараз

Як повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, кількість резидентів системи "Дія.City" вже становить 600. Тут є як український, так і міжнародний бізнес.

Новими учасниками стали:

iGama – українська fintech-компанія, яка працювала з OLX, UAPAY, "Новою поштою", Visa та Mastercard;

SBRobotiks – один з перших в Україні виробників роботів для автоматизації логістики;

GIS Art – розробник продуктів для геоінформаційних систем, працює з США, Європою та Австралією;

Intellectsoft – американська компанія з офісом в Україні, яка створює софт для компаній зі списку Fortune 500;

Keenethics – розробник вебсайтів та мобільних застосунків.

Технологічний бізнес закликають приєднуватися до системи та користуватися перевагами, які вона надає.