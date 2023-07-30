"Дія.City" – это налоговая и правовая система для технологического бизнеса, созданная Минцифрами. Она предлагает ИТ-компаниям выгодные условия уплаты налогов, инструменты защиты инвестиций и интеллектуальной собственности.

Интересно Технологии, аграрии, маркетинг: какие сферы должны стать "золотой жилой" будущего

Государство гарантирует сохранение этих условий в течение 25 лет, поэтому бизнес и предприниматели активно подключаются к системе.

Сколько резидентов "Дія.City" уже сейчас

Как сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров, количество резидентов системы "Дія.City" уже составляет 600. Здесь есть как украинский, так и международный бизнес.

Новыми участниками стали:

iGama – украинская fintech-компания, работавшая с OLX, UAPAY, "Новой почтой", Visa и Mastercard;

SBRobotiks – один из первых в Украине производителей роботов для автоматизации логистики;

GIS Art – разработчик продуктов для геоинформационных систем, работающий с США, Европой и Австралией;

Intellectsoft – американская компания с офисом в Украине, создающая софт для компаний из списка Fortune 500;

Keenethics – разработчик вебсайтов и мобильных приложений.

Технологический бизнес призывают присоединяться к системе и пользоваться преимуществами, которые она предоставляет.