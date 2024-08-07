Тарифи для одного, для пари та сім'ї: скільки коштує підписка на Spotify
7 серпня 2024, 13:42Читать новость на русском
Джерело:Spotify
Spotify як один з найпопулярніших стримінгів для прослуховування музики, має преміум тарифи. Загалом є чотири тарифні плани, які підійдуть як для однієї людини, так і для цілої сім'ї.
Скільки коштує підписка
Кожен новий користувач може скористатися безкоштовною пробною версією Premium протягом одного місяця.
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В Україні підписка на Spotify Premium має такі тарифи:
Premium Individual
- Коштує 4,99 долара на місяць. Цей план включає один акаунт і надає можливість слухати музику без реклами, завантажувати треки для офлайн-прослуховування та отримувати високу якість звуку.
Premium Duo
- Його вартість – 6,49 долара на місяць. Цей план підходить для двох користувачів, які проживають за однією адресою, і надає дві окремі Premium-акаунти.
Premium Family
- Коштує 7,99 долара на місяць. Цей план дозволяє користуватися шістьом людям під однією адресою, додаючи функцію контролю контенту з віковими обмеженнями.
Premium Student
- Вартує 2,49 долара на місяць. Доступний для студентів акредитованих вищих навчальних закладів і включає всі переваги Premium за зниженою ціною.