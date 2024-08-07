Тарифи для одного, для пари та сім'ї: скільки коштує підписка на Spotify

7 серпня 2024, 13:42
Читать новость на русском

Джерело:

Spotify

Spotify як один з найпопулярніших стримінгів для прослуховування музики, має преміум тарифи. Загалом є чотири тарифні плани, які підійдуть як для однієї людини, так і для цілої сім'ї.

Скільки коштує підписка

Кожен новий користувач може скористатися безкоштовною пробною версією Premium протягом одного місяця.

Читайте також Скільки в Україні коштує підписка на Netflix

В Україні підписка на Spotify Premium має такі тарифи:

Premium Individual

  • Коштує 4,99 долара на місяць. Цей план включає один акаунт і надає можливість слухати музику без реклами, завантажувати треки для офлайн-прослуховування та отримувати високу якість звуку.

Premium Duo

  • Його вартість – 6,49 долара на місяць. Цей план підходить для двох користувачів, які проживають за однією адресою, і надає дві окремі Premium-акаунти.

Premium Family 

  • Коштує 7,99 долара на місяць. Цей план дозволяє користуватися шістьом людям під однією адресою, додаючи функцію контролю контенту з віковими обмеженнями.

Premium Student

  • Вартує 2,49 долара на місяць. Доступний для студентів акредитованих вищих навчальних закладів і включає всі переваги Premium за зниженою ціною.
Зауважте! Для отримання пробної версії Spotify Premium вам потрібно ввести дійсний спосіб оплати при реєстрації. Це необхідно для підтвердження вашої країни або регіону. Після завершення пробного періоду оплата буде автоматично стягуватися, якщо ви вирішите продовжувати користуватися Premium-підпискою​.
Автор: Дарія Подвишенна