Які є тарифи й скільки вони коштують

При оформленні підписки доступні три тарифні плани: базовий, стандартний та преміальний. Усі плани надають необмежений доступ до фільмів та серіалів, але різняться якістю відео та кількістю пристроїв, на яких можна переглядати контент.

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Базовий тариф передбачає перегляд фільмів і серіалів в HD-якості тільки на одному пристрої. Завантаження також доступні лише на одному пристрої. Коштує такий тариф 4,99 євро на місяць.

Стандартний тариф дозволяє перегляд в якості Full HD на двох пристроях, а також завантаження на двох підтримуваних пристроях одночасно. Вартість його складає 7,49 євро на місяць.

Преміум тариф дозволяє перегляд в UltraHD (4К) якості на чотирьох пристроях. Завантажувати контент можна на шістьох пристроях одночасно. Тариф також включає просторове аудіо, яке дозволяє дивитися відео з об’ємним звуком без спеціальних динаміків чи домашнього кінотеатру. Вартість тарифу – 9,99 євро на місяць.

Зауважте! Стандартний і преміальний тарифи дозволяють користувачу оформити гостьову підписку за 2,99 євро на місяць. Користувач гостьової підписки може дивитися Netflix на будь-якому одному пристрої. Для стандартного тарифу доступна одна гостьова підписка, а для преміуму – дві.