Какие есть тарифы и сколько они стоят
При оформлении подписки доступны три тарифных плана: базовый, стандартный и премиальный. Все планы предоставляют неограниченный доступ к фильмам и сериалам, но различаются качеством видео и количеством устройств, на которых можно просматривать контент.
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Базовый тариф предусматривает просмотр фильмов и сериалов в HD-качестве только на одном устройстве. Скачивания также доступны только на одном устройстве. Стоит такой тариф 4,99 евро в месяц.
Стандартный тариф позволяет просмотр в качестве Full HD на двух устройствах, а также загрузки на двух поддерживаемых устройствах одновременно. Стоимость его составляет 7,49 евро в месяц.
Премиум тариф позволяет просмотр в UltraHD позволяет просмотр в UltraHD (4К) качестве на четырех устройствах. Загружать контент можно на шести устройствах одновременно. Тариф также включает пространственное аудио, которое позволяет смотреть видео с объемным звуком без специальных динамиков или домашнего кинотеатра. Стоимость тарифа – 9,99 евро в месяц.