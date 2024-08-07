Скільки коштує підписка

Кожен новий користувач може скористатися безкоштовною пробною версією Premium протягом одного місяця.

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В Україні підписка на Spotify Premium має такі тарифи:

Premium Individual

  • Коштує 4,99 долара на місяць. Цей план включає один акаунт і надає можливість слухати музику без реклами, завантажувати треки для офлайн-прослуховування та отримувати високу якість звуку.

Premium Duo

  • Його вартість – 6,49 долара на місяць. Цей план підходить для двох користувачів, які проживають за однією адресою, і надає дві окремі Premium-акаунти.

Premium Family

  • Коштує 7,99 долара на місяць. Цей план дозволяє користуватися шістьом людям під однією адресою, додаючи функцію контролю контенту з віковими обмеженнями.

Premium Student

  • Вартує 2,49 долара на місяць. Доступний для студентів акредитованих вищих навчальних закладів і включає всі переваги Premium за зниженою ціною.