В Україні на ринку кави багато фальсифікату: через майстерність шахраїв його майже не відрізнити

Майже третина українського ринку кави – це контрафакт. Найчастіше зловмисники підробляють розчинну каву та продають її під назвою відомих брендів.

Як заявив голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів Данило Гетманцев, частка контрафактної кави в Україні може сягати 30%. На базарах та в інтернеті часто продають розчинну каву відомих брендів, хоча сам продукт до цих фірм не має жодного стосунку.

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За його словами, для привабливості продукту у розчинну каву замість справжніх зерен додають мальтодекстрин. При помірному вживанні ця речовина не є небезпечною. Це полісахарид з рисового, кукурудзяного, пшеничного або картопляного крохмалю.

Якби ця речовина мала у продукті високу концентрацію, то була б шкідлива для діабетиків, але у випадку з розчинною кавою про це не йдеться. Відрізнити справжню розчинну каву від фальсифікату вкрай складно, візуально – взагалі нереально.

Ситуація на ринку одночасно жахлива і типова для нашої країни. 30% ринку в тіні. Гранульована кава завозиться за митною вартістю, нижчою від зеленого зерна,

– заявив Гетманцев.

Що стосується такого активного інтересу до ринку кави, то Гетманцев заявив, що до нього з цією проблемою звернулися "білі" імпортери кави.