Как заявил глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов Даниил Гетьманцев, доля контрафактного кофе в Украине может достигать 30%. На базарах и в интернете часто продают растворимый кофе известных брендов, хотя сам продукт к этим фирмам не имеет никакого отношения.

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По его словам, для привлекательности продукта в растворимый кофе вместо настоящих зерен добавляют мальтодекстрин. При умеренном употреблении это вещество не опасно. Это полисахарид из рисового, кукурузного, пшеничного или картофельного крахмала.

Если бы это вещество имело в продукте высокую концентрацию, то было бы вредно для диабетиков, но в случае с растворимым кофе об этом речь не идет. Отличить настоящий растворимый кофе от фальсификата крайне сложно, визуально – вообще нереально.

Ситуация на рынке одновременно ужасна и типична для нашей страны. 30% рынка в тени. Гранулированный кофе завозится по таможенной стоимости ниже зеленого зерна,

– заявил Гетманцев.

Что касается столь активного интереса к рынку кофе, то Гетманцев заявил, что к нему с этой проблемой обратились "белые" импортеры кофе.