Збитки у 10 мільярдів гривень: скільки нелегального пального на українському ринку

28 червня 2023, 11:09
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Джерело:

телеграм Ярослава Железняка

Менше половини ринку пального в Україні працює легально. Через це бюджет недоотримує мільярди гривень.

Народні депутати взялися наводити лад на українському ринку пального. Йдеться не лише про ухиляння від сплати податків, а й виробництво неякісного продукту, від якого можуть страждати українські водії. 

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Скільки в Україні нелегального пального 

За словами народного депутата Ярослава Железняка, лише 40% пального в Україні є легальним. Внаслідок цього державний бюджет недоотримує близько 10 мільярдів гривень на рік. 

Наразі роздрібний ринок пального в Україні виглядає наступним чином: 

  • 40% займає "білий" ринок;
  • 30% – середні та великі АЗС, які намагаються ухилитися від сплати податків, продають контрафакт та торгують документами;
  • 30% – повністю нелегальні маленькі заправки, які торгують без податків неякісним пальним. 

Зараз майже немає контрабанди пального, тому вся "бодяга", яка продається вироблена в Україні. На нелегальних мініМПЗ або МПЗ, які роблять таку продукцію,
– повідомив Железняк. 

У Верховній Раді вже працюють над цією проблемою та шукають ймовірні та найбільш ефективні шляхи її розв'язання. 

Автор: Ярослав Сиваківський