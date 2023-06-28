Збитки у 10 мільярдів гривень: скільки нелегального пального на українському ринку

Менше половини ринку пального в Україні працює легально. Через це бюджет недоотримує мільярди гривень.

Народні депутати взялися наводити лад на українському ринку пального. Йдеться не лише про ухиляння від сплати податків, а й виробництво неякісного продукту, від якого можуть страждати українські водії.

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Скільки в Україні нелегального пального

За словами народного депутата Ярослава Железняка, лише 40% пального в Україні є легальним. Внаслідок цього державний бюджет недоотримує близько 10 мільярдів гривень на рік.

Наразі роздрібний ринок пального в Україні виглядає наступним чином:

40% займає "білий" ринок;

30% – середні та великі АЗС, які намагаються ухилитися від сплати податків, продають контрафакт та торгують документами;

30% – повністю нелегальні маленькі заправки, які торгують без податків неякісним пальним.

Зараз майже немає контрабанди пального, тому вся "бодяга", яка продається вироблена в Україні. На нелегальних мініМПЗ або МПЗ, які роблять таку продукцію,

– повідомив Железняк.

У Верховній Раді вже працюють над цією проблемою та шукають ймовірні та найбільш ефективні шляхи її розв'язання.