Скільки торгових центрів відновили роботу в Україні після повномасштабного вторгнення Росії

Станом на 1 листопада, в Україні працює 241 торговий центр з 326, які функціонували до повномасштабного вторгнення Росії. Загальна орендна площа відчинених нині ТЦ становить 4,4 мільйона квадратних метрів.

Це складає 76% від усіх торгових площ з урахуванням ТЦ, що розташовані на тимчасово окупованих територіях, або ж 88% без їхнього урахування. Такі дані наводять в Українській раді торгових центрів (УРТЦ).

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Робота торгових центрів в умовах повномасштабної війни

Як зазначають в УРТЦ, показник відновлення роботи торгових центрів на неокупованих територіях дещо виріс проти початку літа, коли працювали загалом 71% торгових площ. Не працюють нині близько 10%, більша частка з яких зазнала пошкоджень унаслідок війни.

Для порівняння, у квітні цього року в Україні працювало всього 102 торгових центри, тобто за період з травня по жовтень відновили свою роботу майже 140 ТЦ.

Водночас, навіть деякі значно пошкоджені торгові центри частково або й повністю відновили роботу – наприклад, Lavina Mall та Retroville у Києві чи "Нікольський" та "Дафі" у Харкові. Загальна ж кількість ТЦ, що зазнали пошкоджень унаслідок війни, становить 27 об'єктів загальною площею понад 1 мільйон квадратних метрів.

Найбільша частка непрацюючих ТЦ залишається на Сході. Попри відновлення роботи одного з найбільших ТРЦ "Нікольський", у східному регіоні працюють тільки 29% торгових площ, 25% не працюють, а 46% розташовані на тимчасово окупованій території,

– повідомили в Українській раді торгових центрів.

Разом з тим, менше половини торгових площ працює на Півдні – всього 48%. Тут також велика частка ТЦ розташована на поки що окупованій території, а саме 37%.

Тим часом у столиці залишаються зачиненими лише 5% торгових площ, а у центральних регіонах України не працюють 10% ТЦ. На Заході та Півночі працюють усі торгові центри.

До слова, як зауважують в УРТЦ, свідченням поступового відновлення ринку є також відкриття нових торгових центрів під час війни. Так, у 2022 році в Україні відкрили 6 нових ТЦ загальною орендною площею 51 тисяча квадратних метрів, усі вони – малого формату й розташовані на Заході.