Яку суму "Національного кешбеку" отримали українці за місяць

1 жовтня 2024, 17:40
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Автор: Анастасія Зорик

Джерело:

Михайло Федоров

За місяць українцям нарахували 42 мільйони гривень через Нацкешбек. Цей результат був отриманий за період дії бета-версії сервісу.

Які результати дії кешбеку

Міністр Михайло Федоров повідомив, про продовження тестування "Національного кешбеку". Урядовець уточнив, що це масштабна і технічно складна послуга.

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Михайло Федоров

Міністр цифрової трансформації України

Результат за місяць – 95% користувачів, що долучилися до програми, вже бачать нараховані кошти в Дії. Працюємо, щоб відсоток дійшов до 100 в найближчий час.

Які результати дії "Національного кешбеку" за місяць:

  • 1,6 мільйона українців відкрили карту для отримання кешбеку;
  • 235 тисяч товарів є частиною програми;
  • 1 234 виробників зареєструвались у програмі "Національний кешбек".

Нагадаємо! За програмою кешбеку можна отримати до 3 тисяч гривень щомісячно.