Які результати дії кешбеку

Міністр Михайло Федоров повідомив, про продовження тестування "Національного кешбеку". Урядовець уточнив, що це масштабна і технічно складна послуга.

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Михайло Федоров Міністр цифрової трансформації України Результат за місяць – 95% користувачів, що долучилися до програми, вже бачать нараховані кошти в Дії. Працюємо, щоб відсоток дійшов до 100 в найближчий час.

Які результати дії "Національного кешбеку" за місяць:

1,6 мільйона українців відкрили карту для отримання кешбеку;

235 тисяч товарів є частиною програми;

1 234 виробників зареєструвались у програмі "Національний кешбек".

Нагадаємо! За програмою кешбеку можна отримати до 3 тисяч гривень щомісячно.