Какие результаты действия кешбэка

Министр Михаил Федоров сообщил, о продолжении тестирования "Национального кешбэка". Чиновник уточнил, что это масштабная и технически сложная услуга.

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Михаил Федоров Министр цифровой трансформации Украины Результат за месяц – 95% пользователей, присоединившихся к программе, уже видят начисленные средства в Дии. Работаем, чтобы процент дошел до 100 в ближайшее время.

Какие результаты действия "Национального кешбэка" за месяц:

1,6 миллиона украинцев открыли карту для получения кешбэка;

235 тысяч товаров являются частью программы;

1 234 производителей зарегистрировались в программе "Национальный кешбеэк".

Напомним! По программе кешбэка можно получить до 3 тысяч гривен ежемесячно.