Яких збитків зазнали українські аграрії за час повномасштабної війни: у Мінагро назвали суму

За час повномасштабної війни прямі та непрямі збитки сільського господарства України на початок нового року можуть скласти близько 40 мільярдів доларів. При цьому, сума могла бути набагато більшою, якби не допомога агросектору з боку держави та міжнародних партнерів.

Про це заявив перший заступник міністра аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький в етері телемарафону єдиних новин. Бізнес 24 передає деталі.

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Влада робить акцент на підтримці малих сільськогосподарських виробників

За словами Висоцького, покращити ситуацію для українських аграріїв в умовах повномасштабної війни допомогла підтримка держави та міжнародних союзників. Зокрема, у межах програми пільгових кредитів підприємцям сектору упродовж року було виділено близько 90 мільярдів гривень кредитного фінансування.

Доступність цих фінансів суттєво підтримала і допомогла сільськогосподарським виробникам. Також ми постійно тримаємо фокус на малих виробниках – для них діяла низка програм,

– зауважив посадовець.

Заступник очільника Мінагро пояснив, що, зокрема, для малих аграрних підприємців була запущена ініціатива виділення субсидій на 1 гектар сільськогосподарських угідь та спеціальна бюджетна дотація з утримання кормів загальною сумою у понад 1,6 мільярда гривень.

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Тарас Висоцький також повідомив, що завдяки співпраці з Продовольчою та сільськогосподарською організацією ООН (FAO), українським аграріям безкоштовно було розподілено понад 30 тисяч рукавів для тимчасового зберігання збіжжя.

Мовиться про додатковий схрон для зберігання понад 5 мільйонів тонн агропродукції, а також необхідне технічне обладнання для наповнення і розвантаження цих рукавів. Крім того, малим сільськогосподарським виробникам було виділено насіння кукурудзи та овочевих культур.

Завдяки роботі ЗСУ вже вдалося звільнити значну територію України, зокрема й площі сільськогосподарських угідь. Щодо цих земель, то першочерговим завданням є їхнє швидке розмінування та підготовка до весняних польових робіт,

– додав посадовець.

До слова, Висоцький підсумував, що держава також вже виділила 200 мільйонів гривень на відновлення системи зрошування землі на нині деокупованих землях, що дозволить збільшити врожайність наступного року.

Нагадаємо, що за прогнозами Українського клубу аграрного бізнесу, валовий збір зернових в Україні за результатами 2023 року може становити 34 мільйони тонн, що на 37% менше проти поточного року й на 60% менше проти результатів 2021-го.