За попереднім дослідженням групи корпоративних даних PitchBook, у 2022 році технологічні компанії аграрного та харчового секторів залучили не повних 30 мільярдів доларів фінансування, що на 44% менше, ніж роком раніше. Аналітики зазначають, що це підвищує ймовірність консолідації галузі та збільшення кількості поглинань у 2023 році.

Читайте також Поведінка клієнтів кардинально змінилася: які лайфхаки допомагають бізнесу адаптуватися

Різкий спад інвестицій у сектор проти минулого року

Цьогорічний спад інвестицій передує більш ніж дворазовому зростанню вливань коштів у галузь у 2021 році, оскільки тоді такі стартапи активно залучали капітал на тлі активної хвилі "зелених" бізнес-проєктів.

Минулого року "бум" агротеху та харчових стартапів трапився унаслідок усвідомленості світових інвесторів та підприємців щодо впливу сільського господарства і виробництва м'яса на навколишнє середовище, а також побоювань стосовно продовольчої безпеки.

Так, минулого року венчурні інвестори активно підтримували широкий спектр стартапів, які займаються розробкою біологічних добрив, вертикальних ферм, сільськогосподарської робототехніки, а також альтернативних білків, зокрема рослинного та лабораторно вирощеного м'яса.

Зверніть увагу Скільки українських стартапів закрилось та планує релокуватись за кордон на тлі активної війни

Чи зможуть харчові і агротех-стартапи залучити більше коштів у 2023 році

Різке скорочення фінансування сектору пов'язане з тим, що багато стартапів зіткнулися зі зростанням витрат на оплату праці, енергетику та інші ресурси. Чимало проєктів галузі були змушені переглянути власні бізнес-моделі, тоді як інші, зокрема Beyond Meat та Oatly, скоротили капітальні витрати й робочі місця.

Як зазначають у PitchBook, деякі компанії, що займаються вертикальними фермами, були змушені зачинитися унаслідок різкого зростання цін на енергію. При підвищенні загальних витрат на 15 – 25% на тлі інфляції, деяким підприємствам на ранніх стадіях нині доводиться боротися за виживання.

Проте, попри скорочення фінансування за результатами 2022 року, інвестиції у харчові стартапи та агротех все ще були на 20% вищими, ніж у пандемійному 2020-у. Аналітики прогнозують, що інтерес до харчових та аграрних технологій у довготерміновій перспективі лише зростатиме.

Зокрема, партнер McKinsey Том Бреннан зауважує, що інвестиції венчурного капіталу у продукти харчування та аграрні технології вже зросли у близько 20 разів впродовж останнього десятиліття.