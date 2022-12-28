Согласно предварительному исследованию группы корпоративных данных PitchBook, в 2022 году технологические компании аграрного и пищевого секторов привлекли не полных 30 миллиардов долларов финансирования, что на 44% меньше, чем годом ранее. Аналитики отмечают, что это повышает вероятность консолидации отрасли и увеличение поглощений в 2023 году.

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Резкий спад инвестиций в сектор против прошлого года

Нынешний спад инвестиций предшествует более чем двукратному росту вливаний средств в отрасль в 2021 году, поскольку тогда такие стартапы активно привлекали капитал на фоне активной волны "зеленых" бизнес-проектов.

В прошлом году "бум" агротеха и пищевых стартапов произошел вследствие осознанности мировых инвесторов и предпринимателей о влиянии сельского хозяйства и производства мяса на окружающую среду, а также опасений по поводу продовольственной безопасности.

Так, в прошлом году венчурные инвесторы активно поддерживали широкий спектр стартапов, занимающихся разработкой биологических удобрений, вертикальных ферм, сельскохозяйственной робототехники, а также альтернативных белков, в частности растительного и лабораторно выращенного мяса.

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Смогут ли пищевые и агротех-стартапы привлечь больше денег в 2023 году

Резкое сокращение финансирования сектора связано с тем, что многие стартапы столкнулись с ростом затрат на оплату труда, энергетику и другие ресурсы. Многие проекты отрасли были вынуждены пересмотреть собственные бизнес-модели, в то время как другие, в частности Beyond Meat и Oatly, сократили капитальные затраты и рабочие места.

Как отмечают в PitchBook, некоторые компании, занимающиеся вертикальными фермами, были вынуждены закрыться по причине резкого роста цен на энергию. При повышении общих затрат на 15 – 25% на фоне инфляции, некоторым предприятиям на ранних стадиях приходится бороться за выживание.

Однако, несмотря на сокращение финансирования по результатам 2022 года, инвестиции в пищевые стартапы и агротех все еще были на 20% выше, чем в пандемическом 2020-м. Аналитики прогнозируют, что интерес к пищевым и аграрным технологиям в долгосрочной перспективе будет только расти.

В частности, партнер McKinsey Том Бреннан отмечает, что инвестиции венчурного капитала в продукты питания и аграрные технологии уже выросли в приблизительно 20 раз за последнее десятилетие.