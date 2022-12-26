Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного командой Polish-Ukrainian Startup Bridge совместно с Варшавской фондовой биржей и Украинским фондом стартапов (USF). Бизнес 24 передает ключевые результаты.

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Ситуация на украинском рынке стартапов после полномасштабного вторжения России

Согласно результатам опроса, почти все респонденты отметили однозначно негативное влияние полномасштабной войны на возможности ведения бизнеса. Большинство опрошенных стартаперов оценивают текущую ситуацию, как плохую (34%), еще 11% – как очень плохую, а 20% – как не претерпевшую никаких изменений.

При этом, 12% опрошенных были вынуждены закрыться после начала активного российского вторжения. В то же время, причины закрытия стартапов в Украине были разными, в частности:

30% причиной выхода из деятельности назвали падение продаж продукции и услуг на украинском рынке;

еще 22% респондентов прекратили деятельность из-за невозможности выезда за границу, что в их случае, подчеркивается, было необходимо для продолжения работы.

К слову, 13% опрошенных стартапов отметили, что, по меньшей мере, один из их сотрудников вступил в ряды Вооруженных Сил Украины по собственному желанию, а в случае 14% компаний по меньшей мере один работник получил повестку и был мобилизован.

Планы стартапов касательно переезда после окончания войны

Отмечается, что почти половина опрошенных в рамках исследования стартапов находится в Киеве. В то же время, важными точками на стартап-карте Украины, кроме столицы, также являются Львовская, Харьковская и Винницкая области.

Среди респондентов, ответивших на вопрос о планах переместить свои стартапы после окончания войны, больше всего (43%) отметили, что вернутся или продолжают и продолжат работать в Украине. В то же время, 28% заявили, что намерены переехать в страны ЕС, еще 5% – в США.

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