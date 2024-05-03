Чистий збиток "Газпрому" за 2023 рік склав мільярди доларів

Відомо, що торік найбільша російська газовидобувна компанія "Газпром" отримала чистого збитку на майже 6,7 мільярда доларів.

Які збитки "Газпрому"

У звіті "Газпрому" за міжнародними стандартами фінансової звітності (МСФЗ) йдеться про те, що за 2023 рік чистий збиток корпорації склав 629 мільярдів рублів. Це майже 6,7 мільярда доларів.

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За перший квартал 2024 року російська газовидобувна монополія отримала збитків від продажів у розмірі ледь не 47 мільярдів рублів (501 мільйона доларів) порівняно з прибутком роком раніше у 125,4 мільярда рублів (1,34 мільярда доларів).

Також, виторг минулого року скоротився на 27% – до 8,54 трильйона рублів з 11,7 трильйона рублів у 2022 році.

Чистий прибуток у 2022 році "Газпрому" склав 1,226 трильйона рублів – це близько 13 мільярдів доларів.

Показник EBITDA "Газпрому" склав 618,369 мільярда рублів після 2,798 трильйона рублів роком раніше.

Що таке EBITDA Це аналітичний показник, що дорівнює обсягу прибутку до вирахування витрат за відсотками, сплати податків та нарахованої амортизації.

Чому російська газовидобувна компанія бідніє

Стало відомо, що за підсумками першого півріччя 2023 року російський "Газпром" зазнав серйозних збитків. Це відбулося вперше від початку пандемії й вдруге за останні 25 років.

За першу половину 2023 року чистий прибуток "Газпрому" склав всього 296 мільярдів російських рублів. Такий показник є найнижчим за останні 3 роки.

Таке різке зниження прибутку компанії пов'язують зі зниженням курсу рубля (24% відносно долара й 26% відносно євро) та через різке зменшення обсягів постачання газу в Європу.

За прогнозами Інституту енергетичних досліджень Російської академії наук до 2025 року збитки газового концерну зростатимуть. Вони сягатимуть 1 трильйона рублів.