Скільки українки заробляють на OnlyFans та як податкова взялася за "голу економіку"

Торгівля відвертими фото та відео через OnlyFans стала для багатьох українок повноцінною професією з шестизначним річним доходом.

10 тисяч доларів щомісяця

Середній прибуток українських моделей на платформі складає близько 10 тисяч доларів щомісяця після вирахування 20% комісії сервісу, йдеться в матеріалі NV "Нелегкі голі гроші", передає 24 Канал.

Дивіться також Суперзірка OnlyFans розповіла, скільки вона заробляє після сексу з 500 чоловіками за день

Софія Проць веде власний акаунт вже понад 2 роки та після перших успіхів переїхала до Каліфорнії. На своїй сторінці вона публікує еротичний контент: від фото в білизні до відео для дорослих. У приватних повідомленнях підписники отримують ще більш відвертий матеріал.

Модель розповіла, що заробітки непостійні: "Бували місяці, коли виходило 25 тисяч доларів, а бувало і 8 тисяч доларів". Утім, після сплати податків у США (близько 50% доходу) та витрат на команду, яка допомагає зі зйомками та технічною частиною, чистий дохід значно нижчий.

Проць зауважила, що головна аудиторія – американці, бо саме вони витрачають найбільше на подібний контент. За її словами, OnlyFans у США став частиною культури дозвілля та навіть певною формою "онлайн-стосунків".

Податки на OnlyFans

Але зростання популярності платформи не залишилося поза увагою українських податківців. Восени 2024 року Державна податкова служба отримала від британських колег дані про прибутки українських користувачів OnlyFans за 2020 – 2022 роки. Виявилося, що 5435 осіб отримували дохід, а 7036 акаунтів (одна особа могла мати кілька сторінок) загалом заробили 111 мільйонів доларів.

Після цього українська податкова розпочала перевірки та вимагає сплати відповідних податків.

Довідково. Платформу OnlyFans створили у 2016 році. Хоча спочатку вона позиціонувалась як майданчик для монетизації будь-якого контенту – від кулінарії до спорту, – з часом її наповнення стало здебільшого відвертим. За даними Bloomberg, станом на кінець 2024 року на платформі було понад 4 мільйони авторів контенту і понад 400 мільйонів підписників.