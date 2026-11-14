Зарплати до 130 тисяч гривень: скільки насправді заробляють бортпровідники у 2026 році

Працювати в небі й отримувати понад 100 тисяч гривень на місяць - така перспектива приваблює багатьох кандидатів. Однак зарплати бортпровідників залежать від перевізника, а потрапити до міжнародної авіакомпанії не так просто.

Скільки платять стюардесам в Україні та за кордоном

Рівень заробітків бортпровідників традиційно перевищує середні показники по країні, однак розмір виплат безпосередньо залежить від статусу перевізника та географії польотів. Зокрема, в авіакомпанії Skyline Express Airlines фахівцям пропонують від 40 до 70 тисяч гривень щомісяця за умови готовності до тривалих відряджень до Туреччини, Єгипту чи країн Європи тривалістю не менше 6 тижнів. Водночас робота на міжнародного гіганта Emirates Airline в ОАЕ (Дубай) відкриває українським шукачам доступ до щомісячного доходу в розмірі 120 – 130 тисяч гривень, про що свідчать відкриті дані рекрутингового порталу Work.ua.

За що саме платять такі гроші членам екіпажу

Головна місія бортпровідника полягає не просто в обслуговуванні пасажирів, а насамперед у гарантуванні безпеки на борту транспорту. Стюарди зобов'язані контролювати готовність аварійно-рятувальних засобів, проводити обов'язковий інструктаж, стежити за фіксацією ременів безпеки та миттєво реагувати на нештатні інциденти. У разі погіршення самопочуття когось із мандрівників саме персонал першим надає кваліфіковану домедичну допомогу.

Комфорт клієнтів є другою важливою частиною щоденної праці. Екіпаж організовує зустріч і комфортне розміщення гостей, контролює кліматичні параметри в салоні, а також забезпечує харчуванням – від формування замовлень до естетичного сервірування страв. Бездоганний зовнішній вигляд, витримка та здатність м'яко погасити будь-який конфлікт формують преміальне обличчя компанії-перевізника.

Які вимоги та навички необхідні для працевлаштування

Авіакомпанії встановлюють суворий перелік професійних і особистих якостей кандидатів. Серед так званих твердих навичок базовими є:

обов'язкове вільне володіння англійською мовою (інші іноземні мови стануть вагомим бонусом);

сертифіковані вміння надавати першу медичну допомогу;

навички безпомилкового використання аварійно-рятувального обладнання (надувні трапи, кисневі маски, жилети);

знання суворих правил та стандартів ICAO (International Civil Aviation Organization);

розуміння касової дисципліни та правил гостинного сервісу.

Не менш ретельно рекрутери перевіряють м'які навички. Претенденти мусять мати неабияку стресостійкість у критичних ситуаціях, відмінну фізичну витривалість, адаптивність до зміни часових поясів і клімату, а також бездоганну ввічливість та увагу до деталей.

Чому конкуренція на ринку залишається високою

Попри привабливі фінансові перспективи, потрапити на омріяний борт вдається далеко не всім охочим. Ринок працевлаштування для бортпровідників є доволі закритим і обмеженим невеликою кількістю прямих роботодавців.

Варто також зауважити, що статус бортпровідника поширюється не лише на авіацію, а й на морські круїзні лайнери та залізницю. При цьому саме морські та повітряні рейси забезпечують найбільший дохід, тоді як провідники пасажирських поїздів зазвичай отримують відчутно скромнішу платню за аналогічне навантаження.

До слова, минулого року зарплати бортпровідників у європейських компаніях складали від 1 200 до 1 800 євро на місяць. Проте, зі стажем роботи - зарплат зростає. У розмірі зарплат відіграє роль й країна. Зокрема, у авіакомпаніях Близького сходу та США - пропонують вищі зарплати.