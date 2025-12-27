Аналітики платформи Engage оприлюднили оновлені дані щодо зарплат стюардес у 2025 році – і цифри суттєво різняться залежно від країни, авіакомпанії та досвіду, передає 24 Канал.

Дивіться також На які вакансії зріс попит восени та які зарплати пропонують роботодавці

Скільки заробляє стюардеса?

Базова зарплата стюардеси у європейських авіакомпаніях у 2025 році стартує в середньому від 1 200 до 1 800 євро на місяць. Водночас працівниці з кількарічним стажем можуть розраховувати на 2 500 – 3 500 євро, не враховуючи додаткові виплати.

Де можна заробляти більше?

У великих міжнародних авіакомпаніях Близького Сходу рівень доходів традиційно вищий. Там місячна зарплата стюардеси сягає 3 000 – 4 500 доларів, а також передбачені бонуси за:

нічні рейси,

далекомагістральні перельоти,

знання іноземних мов.

Важливу роль відіграє і той факт, що житло та транспорт часто оплачуються роботодавцем.



Реальні зарплати стюардес у 2025 році / Фото Unsplash

Яка ситуація у США?

Як пише Indeed, у США середній річний дохід бортпровідниці у 2025 році становить від 55 до 85 тисяч доларів на рік, залежно від авіакомпанії та кількості годин нальоту. При цьому новачки заробляють значно менше, а максимальні ставки доступні після 7 – 10 років роботи.

Окремо експерти зазначають, що реальний дохід стюардес формується не лише з фіксованої ставки. До нього входять:

надбавки за рейси,

добові,

компенсації за затримки,

чайові та премії, які можуть збільшувати зарплату на 20 – 40%.

Однак попри привабливі цифри, робота стюардеси вимагає високої стресостійкості, гнучкого графіка та готовності до постійних перельотів. Водночас у 2025 році ця професія залишається однією з найбільш конкурентних і добре оплачуваних у сфері обслуговування

Скільки українців працюють у Польщі?

Раніше ми писали, що рівень зайнятості серед українців у Польщі становить 75 – 85%, що перевищує показник серед самих поляків. Польський ринок праці можуть покинути близько 300 тисяч українців, що може мати серйозні наслідки для економіки країни.