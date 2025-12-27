Аналитики платформы платформы Engage обнародовали обновленные данные по зарплатам стюардесс в 2025 году – и цифры существенно различаются в зависимости от страны, авиакомпании и опыта, передает 24 Канал.

Смотрите также На какие вакансии вырос спрос осенью и какие зарплаты предлагают работодатели

Сколько зарабатывает стюардесса?

Базовая зарплата стюардессы в европейских авиакомпаниях в 2025 году стартует в среднем от 1 200 до 1 800 евро в месяц. В то же время работницы с многолетним стажем могут рассчитывать на 2 500 – 3 500 евро, не учитывая дополнительные выплаты.

Где можно зарабатывать больше?

В крупных международных авиакомпаниях Ближнего Востока уровень доходов традиционно выше. Там месячная зарплата стюардессы достигает 3 000 – 4 500 долларов, а также предусмотрены бонусы за:

ночные рейсы,

дальнемагистральные перелеты,

знание иностранных языков.

Важную роль играет и тот факт, что жилье и транспорт часто оплачиваются работодателем.



Реальные зарплаты стюардесс в 2025 году / Фото Unsplash

Какова ситуация в США?

Как пишет Indeed, в США средний годовой доход бортпроводницы в 2025 году составляет от 55 до 85 тысяч долларов в год, в зависимости от авиакомпании и количества часов налета. При этом новички зарабатывают значительно меньше, а максимальные ставки доступны после 7 – 10 лет работы.

Отдельно эксперты отмечают, что реальный доход стюардесс формируется не только из фиксированной ставки. В него входят:

надбавки за рейсы,

суточные,

компенсации за задержки,

чаевые и премии, которые могут увеличивать зарплату на 20 – 40%.

Однако несмотря на привлекательные цифры, работа стюардессы требует высокой стрессоустойчивости, гибкого графика и готовности к постоянным перелетам. В то же время в 2025 году эта профессия остается одной из самых конкурентных и хорошо оплачиваемых в сфере обслуживания

Сколько украинцев работают в Польше?

Ранее мы писали, что уровень занятости среди украинцев в Польше составляет 75 – 85%, что превышает показатель среди самих поляков. Польский рынок труда могут покинуть около 300 тысяч украинцев, что может иметь серьезные последствия для экономики страны.