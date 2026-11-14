Зарплаты до 130 тысяч гривен: сколько на самом деле зарабатывают бортпроводники в 2026 году

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Сколько платят стюардессам в Украине и за рубежом

Уровень заработка бортпроводников традиционно превышает средние показатели по стране, однако размер выплат напрямую зависит от статуса перевозчика и географии полетов. В частности, в авиакомпании Skyline Express Airlines специалистам предлагают от 40 до 70 тысяч гривен ежемесячно при условии готовности к длительным командировкам в Турцию, Египет или страны Европы продолжительностью не менее 6 недель. В то же время работа в международном гиганте Emirates Airline в ОАЭ (Дубай) открывает украинским соискателям доступ к ежемесячному доходу в размере 120–130 тысяч гривен, о чем свидетельствуют открытые данные рекрутингового портала Work.ua.

За что именно платят такие деньги членам экипажа

Главная миссия бортпроводника заключается не просто в обслуживании пассажиров, а прежде всего в обеспечении безопасности на борту самолета. Стюарды обязаны контролировать готовность аварийно-спасательных средств, проводить обязательный инструктаж, следить за пристегиванием ремней безопасности и мгновенно реагировать на нештатные инциденты. В случае ухудшения самочувствия кого-либо из пассажиров именно персонал первым оказывает квалифицированную домедицинскую помощь.

Комфорт клиентов – вторая важная составляющая повседневной работы. Экипаж организует встречу и комфортное размещение гостей, контролирует климатические параметры в салоне, а также обеспечивает питание – от формирования заказов до эстетичной подачи блюд. Безупречный внешний вид, выдержка и умение мягко урегулировать любой конфликт формируют престижный имидж компании-перевозчика.

Какие требования и навыки необходимы для трудоустройства

Авиакомпании устанавливают строгий перечень профессиональных и личных качеств кандидатов. Среди так называемых "твердых" навыков базовыми являются:

обязательное свободное владение английским языком (другие иностранные языки станут весомым бонусом);

сертифицированные навыки оказания первой медицинской помощи;

навыки безошибочного использования аварийно-спасательного оборудования (надувные трапы, кислородные маски, жилеты);

знание строгих правил и стандартов ИКАО (Международная организация гражданской авиации);

понимание кассовой дисциплины и правил гостеприимного обслуживания.

Не менее тщательно рекрутеры проверяют навыки межличностного общения. Кандидаты должны обладать высокой стрессоустойчивостью в критических ситуациях, отличной физической выносливостью, способностью адаптироваться к смене часовых поясов и климата, а также безупречной вежливостью и вниманием к деталям.

Почему конкуренция на рынке остается высокой

Несмотря на привлекательные финансовые перспективы, попасть на заветный борт удается далеко не всем желающим. Рынок трудоустройства для бортпроводников является довольно закрытым и ограничен небольшим количеством прямых работодателей.

Стоит также отметить, что статус бортпроводника распространяется не только на авиацию, но и на морские круизные лайнеры и железную дорогу. При этом именно морские и воздушные рейсы обеспечивают наибольший доход, тогда как проводники пассажирских поездов обычно получают заметно более скромную зарплату за аналогичную нагрузку.

К слову, в прошлом году зарплаты бортпроводниковв европейских компаниях составляли от 1 200 до 1 800 евро в месяц. Однако с ростом стажа работы зарплаты увеличиваются. На размер зарплаты влияет и страна. В частности, в авиакомпаниях Ближнего Востока и США предлагают более высокие зарплаты.